Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

प्रमोशन में आरक्षण: कोर्ट ने कहा- अंतरिम आदेश के बजाय सीधे फैसला

प्रमोशन में आरक्षण: कोर्ट ने कहा- अंतरिम आदेश के बजाय सीधे फैसला

less than 1 minute read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 17, 2025

Death sentence cancelled, historic decision of MP High Court

Death sentence cancelled, historic decision of MP High Court (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

Reservation in Promotions: प्रमोशन में आरक्षण के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से सरकार को अंतरिम राहत नहीं मिली। गुरुवार को सुनवाई में सरकार ने डीपीसी व प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर कहा कि अब अंतरिम आदेश की जगह अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा, यदि वह चाहे तो क्वांटिफायबल डेटा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकती है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को तय की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला आने तक प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी।

Reservation in Promotions: सरकार ने बताया नए नियम 2016 के बाद के प्रमोशन में लागू होंगे

सरकार ने नई प्रमोशन नीति को लेकर पक्ष स्पष्ट किया। बताया गया कि नई प्रमोशन पॉलिसी 2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी, जबकि 2016 से पहले हुए प्रमोशन पुराने नियमों के तहत ही मान्य रहेंगे। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि जब पुरानी पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर नई पॉलिसी क्यों लागू की जा रही है।

Reservation in Promotions: प्रमोशन पर नई पॉलिसी कैसे काम करेगी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने व्यवहारिक तरीके से सवाल पूछे कि पहले रद्द किए प्रमोशन पर नई पॉलिसी कैसे काम करेगी। कोर्ट ने सरकार को ये बताने को कहा था कि जब पुरानी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसे सरकार नई पॉलिसी के रहते कैसे लागू करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 01:31 pm

Published on:

17 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / प्रमोशन में आरक्षण: कोर्ट ने कहा- अंतरिम आदेश के बजाय सीधे फैसला

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भेड़ाघाट की संगमरमरीवादियों में आई पर्यटकों की बहार, देखते ही बन रही खूबसूरती

Tourists
जबलपुर

मोबाइल की लत से गलत रास्ते पर चले स्टूडेंट्स, फिर प्राचाार्य ने बना दिए आदर्श स्टूडेंट्स

मोबाइल की लत से गलत रास्ते पर चले स्टूडेंट्स, फिर प्राचाार्य ने बना दिए आदर्श स्टूडेंट्स
जबलपुर

प्रमोशन में आरक्षण पर एमपी सरकार की मुश्किलें कम नहीं, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

mp high court
जबलपुर

बड़ा फायदा: पुरानी गाड़ी ‘स्क्रैप’ कराने पर टैक्स में मिलेगी 50% छूट

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
जबलपुर

ट्रेन में चढ़ते समय फिसला यात्री का पैर,’देवदूत’ बनकर आए आरपीएफ जवान ने बचाई जान

जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.