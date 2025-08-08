सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से रिटायर्ड फौजी ने ऐंठे 45 लाख

इनसे ठगी रकम: आरोपी ने अरविंद कोल से चार लाख 80 हजार, भगवानदास राय से एक लाख 70 हजार, प्रीति घोष से चार लाख 65 हजार, अशोक कुशवाहा से दस लाख, संजय सेंगर से चार लाख, नीलम सिंह राजपूत से साढ़े तीन लाख, संतोष कोल से तीन लाख 75 हजार, पूजा गुप्ता से छह लाख 35 हजार, संतोष कुमार से दो लाख 84 हजार और आशीष कोल से दो लाख 30 हजार रुपए लिए थे। यह पूरी रकम उसने अपने एसबीआई और पीएनबी एकाउंट में जमा कराए थे।