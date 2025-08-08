8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से रिटायर्ड फौजी ने ऐंठे 45 लाख

सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से रिटायर्ड फौजी ने ऐंठे 45 लाख

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 08, 2025

MP government directly dismissed from job due to financial irregularities
MP government directly dismissed from job due to financial irregularities

government jobs : मिलेट्री अस्पताल से नायक के पद से रिटायर्ड सेना के जवान रांझी मढ़ई निवासी राजेश कुमार राजभर ने कई बेरोजगारों को नौकरी लगवाने के नाम पर 45 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसका खुलासा उस वक्त हुआ, जब वह गुरुवार को मिलेट्री इंटेलीजेंस की टीम के हत्थे चढ़ गया। उसे रांझी पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

Lumpy virus havoc : पनागर में लम्पी वायरस का कहर, 10 से ज्यादा मवेशियों की मौत

government jobs : जबलपुर में मिलेट्री इंटेलीजेंस ने पकड़ा, रांझी पुलिस के हवाले किया

आरोपी के पास से कई और लोगों के नाम के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं, जो सेना के अलग-अलग संस्थानों के हैं। रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि राजेश वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक मिलेट्री अस्पताल जबलपुर में पदस्थ था। यहीं से रिटायर्ड हुआ। वह बेरोजगारो को मेडिकल कराने के नाम पर मिलेट्री अस्पताल ले जाता था। बताता था कि उसकी अफसरों से सेटिंग हैं और वह उनकी नौकरी लगवा देगा।

government jobs : एसबीआई और पीएनबी एकाउंट में जमा कराए

इनसे ठगी रकम: आरोपी ने अरविंद कोल से चार लाख 80 हजार, भगवानदास राय से एक लाख 70 हजार, प्रीति घोष से चार लाख 65 हजार, अशोक कुशवाहा से दस लाख, संजय सेंगर से चार लाख, नीलम सिंह राजपूत से साढ़े तीन लाख, संतोष कोल से तीन लाख 75 हजार, पूजा गुप्ता से छह लाख 35 हजार, संतोष कुमार से दो लाख 84 हजार और आशीष कोल से दो लाख 30 हजार रुपए लिए थे। यह पूरी रकम उसने अपने एसबीआई और पीएनबी एकाउंट में जमा कराए थे।

government jobs : फर्जी सील से बांटे नियुक्ति पत्र

आरोपी ने बेरोजगारों को हेडक्वार्टर एमबी एरिया जबलपुर (चिकित्सा शाखा), कमांडेंट मिलेट्री हॉस्पिटल जबलपुर एसओ तृतीय, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप, कर्नल हेड क्वार्टर एमपी एरिया, जैक आरआरसी जबलपुर, आइक्यूएच दिल्ली के नाम से के ज्वाइनिंग लेटर दिए। इसमें उक्त सभी आर्मी से जुड़े संस्थानों की फर्जी सील भी लगी थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 11:55 am

Published on:

08 Aug 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से रिटायर्ड फौजी ने ऐंठे 45 लाख

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.