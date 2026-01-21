20 गज की दुकान, 2 लाख का टैक्स, निगम के वसूली नोटिस को व्यापारियों की न… न…

जयपुर. नगर निगम के नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) वसूली के नोटिस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। व्यापारी विरोध में एकजुट हो रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है। परकोटे के चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और एमआई रोड सहित कई बाजारों में 100 वर्गगज से छोटे प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि नियमों के अनुसार वे टैक्स के दायरे में नहीं आते, फिर भी लाखों रुपए का बकाया दिखाकर नोटिस थमाए गए हैं। 20 से 30 वर्गगज के प्रतिष्ठानों को भी 2-2 लाख रुपए के नोटिस मिले हैं।