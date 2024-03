राजस्थान के 4 कलाकारों को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23

Submitted by:

राजस्थान से वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रख्यात कलाकारों में हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल 'सरोद' वादन में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करने वाले कलाकार वसंत काबरा, अलाइड थिएटर आर्टस (लाइटिंग) में दौलतराम वेध और परंपरागत लोक संगीत 'भपंग वादन' के लिए गफूरुद्दीन मेवाती जोगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वहीं राजस्थान के मोईनुद्दीन खान को सारंगी वादन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए वर्ष 2023 यह पुरस्कार मिला।

Four Artists From Rajasthan Get Sangeet Natak Akademi Award : नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित भव्य सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं में उत्कृष्टता हासिल करने वाले क लाकारों को वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी अवाड्र्स से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने संगीत, नृत्य, नाटक, लोक व जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों (दो संयुक्त पुरस्कार) को साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए।