Farmer Welfare: किसानों को मिलने वाली है बड़ी सौगात? कृषि मंत्री की बैठक में हुआ बड़ा फैसला

Agriculture News: जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कृषक कल्याण से जुड़ी सभी बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति के साथ कार्य कर रही है।