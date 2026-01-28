Gram Utthan Camp: राजस्थान में अब तक 941 शिविर आयोजित, 13 विभागों की योजनाओं का एक ही स्थान पर लाभ

Farmer Welfare: जयपुर. राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे ‘ग्राम उत्थान शिविर’ गांवों के सर्वांगीण विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। प्रथम चरण के केवल तीन दिनों में प्रदेशभर में 941 शिविरों का आयोजन कर लाखों ग्रामीणों को 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी और सीधा लाभ उपलब्ध कराया गया।

इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक गिरदावर सर्किल में शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 23 जनवरी से शुरू हुए इन शिविरों में आवेदन तैयार करने से लेकर दस्तावेज़ सत्यापन और लाभ वितरण तक की प्रक्रिया मौके पर ही पूरी की जा रही है।