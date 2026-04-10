10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Junction: सीधे मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा जयपुर जंक्शन, री-डेवलपमेंट का 70% काम पूरा, मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

Development Work: राजधानी जयपुर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आधुनिक हो रहा है। जयपुर जंक्शन का री-डेवलपमेंट करीब 70 फीसदी पूरा हो चुका है और स्टेशन को सीधे मेट्रो से जोड़ने की तैयारी चल रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Apr 10, 2026

Jaipur Junction Photo

फोटो: पत्रिका दिनेश डाबी

Jaipur Junction Will Connect With Metro Station: राजधानी जयपुर में रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं का नया दौर शुरू हो गया है। एक ओर गांधीनगर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग में यात्रियों की आवाजाही और टिकट बुकिंग शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर जयपुर जंक्शन पर री-डवलपमेंट के तहत बड़े बदलाव आकार ले रहे हैं। बहुत संभव है एक साल बाद जयपुर जंक्शन आधुनिक सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट जैसी अनुभूति देने वाला स्टेशन बन जाएगा।

लगेज स्कैनर चालू, वेटिंग एरिया भी तैयार

गांधीनगर स्टेशन पर री-डवलपमेंट के बाद नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। बजाज नगर की ओर बनी बिल्डिंग में यात्रियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यहां टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन काउंटर भी संचालित हो रहे हैं। एक सप्ताह में वेटिंग एरिया भी शुरू हो जाएगा। स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर और पार्किंग सहित कई अन्य सुविधाएं तैयार हो चुकी हैं।

टोंक रोड की ओर बनी बिल्डिंग में भी इस महीने के अंत तक यात्री सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, जहां फिलहाल फिनिशिंग का काम चल रहा है। स्टेशन के कॉनकोर्स पर रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट सहित अन्य सुविधाएं भी अगले दो से तीन महीने में शुरू हो सकती हैं। कुल मिलाकर, टिनशेड से निजात मिलने के बाद यात्रियों को अब बेहतर और व्यवस्थित माहौल मिलने लगा है।

अगले साल जून तक बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेश

जयपुर जंक्शन पर री-डवलपमेंट का काम 70 फीसदी तक पूरा हो चुका है। सेकंड एंट्री बनकर तैयार है और इसके उद्घाटन की तैयारी चल रही है। मुख्य बिल्डिंग के तहत स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्री बिना बाहर निकले ही ट्रांसपोर्ट बदल सकेंगे।

इस दिशा में गर्डर लॉन्च हो चुके हैं और कॉनकोर्स एरिया भी तैयार हो गया है। स्टेशन को हैरिटेज लुक दिया जा रहा है। यहां बेबी फीडिंग रूम, लाउंज, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, आधुनिक वेटिंग हॉल,पार्किंग में ई-चार्जिंग स्टेशन, फास्टैग पार्किंग और बस, कैब व ऑटो के लिए अलग स्टैंड जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। दावा है कि अगले साल जून तक यह स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनकर तैयार हो जाएगा और यात्रियों को यहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी।

जयपुर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में काम हो रहा है। ये सिटी सेंटर की तर्ज पर भी विकसित होंगे। ये बदलाव न केवल यात्रियों के सफर को आसान बनाएंगे, बल्कि शहर की परिवहन व्यवस्था को भी नई दिशा देंगे। गांधीनगर लगभग तैयार है और जंक्शन का काम तेजी से चल रहा है।

अमित सुदर्शन, सीपीआरओ, उत्तर पश्चिम रेलवे

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price: जंग के साए में थमे सोना-चांदी के भाव, क्या खरीदने का है सही समय, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
जोधपुर
Jodhpur gold price, Jodhpur silver price, Rajasthan Akhatij festival, wedding season Rajasthan, bullion rates Jodhpur, jewelry investment Rajasthan, gold-silver trend Rajasthan, market stability Rajasthan, precious metals Jodhpur, Rajasthan investor tips, gold price fluctuation Jodhpur, silver price update Rajasthan, Akhatij shopping tips, wedding jewelry Jodhpur, safe investment gold silver, Rajasthan market news, gold-silver demand Rajasthan, Jaipur gold rate comparison, Rajasthan festive shopping, long-term investment gold silver

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 11:02 am

Published on:

10 Apr 2026 10:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Junction: सीधे मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा जयपुर जंक्शन, री-डेवलपमेंट का 70% काम पूरा, मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में शादीशुदा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव, बर्थडे पार्टी में मिलकर दोस्ती बढ़ाई, फिर होटल ले जाकर किया बलात्कार

Jaipur Crime Married Woman Alleges Pressure to Religion change Raped After Friendship Began at Birthday Party
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मिर्ची और टमाटर हो रहे सस्ते, हरी मटर, टिंडा, नींबू व ​भिंडी अभी महंगी

जयपुर

Pachpadra Refinery : PM मोदी की 'सौगात' से पहले Ex CM अशोक गहलोत का 'खुलासा'! जानें क्यों गरमाया सियासी पारा?

pm modi ashok gehlot
जयपुर

Jaipur Metro Expansion: 5 साल में 57KM का होगा जयपुर में मेट्रो रूट, लेकिन सामने ये 3 बड़ी चुनौतियां

जयपुर

Metro Expansion: जयपुर मेट्रो का विस्तार प्लान तैयार, दिल्ली रोड और सीकर रोड तक पहुंचेगा नेटवर्क, तैयारी तेज

Jaipur Metro Phase-2 New Update know key points of project
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.