जयपुर में डवलप हो रहा नया कल्चर…सेकेंड होम बन रहे शुद्ध जीवन का भरोसा

जयपुर. सेकेंड होम जयपुर में अब सिर्फ वीकेंड बिताने की जगह नहीं रहे। मिलावट और बदलती जीवनशैली के बीच ये फॉर्म हाउस शुद्ध भोजन, प्राकृतिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारी का नया मॉडल बन रहे हैं।बदलती जीवनशैली और बढ़ती मिलावट के बीच जयपुर में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव आकार ले रहा है। शहर के आउटर इलाकों में सेकेंड होम अब केवल वीकेंड बिताने की जगह नहीं रहे, बल्कि शुद्ध भोजन, प्राकृतिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारी का ठोस मॉडल बनते जा रहे हैं।