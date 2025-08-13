Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

ADG वीके सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित, इन अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा पुलिस सेवा पदक

जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 13, 2025

ADG VK Singh
ADG VK Singh: फोटो पत्रिका

जयपुर। जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बरकतुल्ला स्टेडियम, जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी वी.के.सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जैसलमेर से देवाराम, सेवानिवृत अति. पुलिस अधीक्षक सीआईडी, सतीश कुमार यादव अति. पुलिस अधीक्षक, कामां भरतपुर, सुरेन्द्र सिंह डिप्टी कमांडेट, एसडीआरएफ, दीपचन्द अति. पुलिस अधीक्षक पीटीएस बीकानेर, दीप्ति जोशी, पुलिस निरीक्षक, एटीएस कोटा, जयसिंह राव, पुलिस निरीक्षक सीआईडी एसबी बांसवाड़ा, मनीष चौधरी, उपनिरीक्षक, रेंज जोधपुर, हरिओम सिंह, प्लाटून कमांडर, पांचवी बटालियन, आरएसी, फतेह सिंह सेवानिवृत उपनिरीक्षक भीलवाड़ा, सुभाष चन्द्र हैड कानि. सीआईडी सीबी, जयपुर को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे।

इसी प्रकार आत्मप्रकाश हेड कानि. रिजर्व पुलिस लाइन, झुंझुनूं, बल्लू राम कानि. सीआईडी सीबी, जयपुर, सौराज सिंह मीणा, कानि. द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा तथा गुलझारी लाल कानि. कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, झुंझुंनूं को भी पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

Independence Day 2025: कल जोधपुर पहुंचेंगे CM भजनलाल, 21 घंटे बिताएंगे सूर्यनगरी में, जानिए मिनट-टू मिनट कार्यक्रम
जोधपुर
Chief Minister Bhajanlal Sharma

90 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी को मिलेगा 'राजस्थान पुलिस सेवा पदक'

राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान पुलिस के चयनित अधिकारियों एवं कर्मियों को 'राजस्थान पुलिस सेवा पदक' से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह पदक उत्कृष्ट कार्य, निष्ठा, अनुकरणीय सेवा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर दिया जा रहा है। पुलिस सेवा पदक आगामी वर्ष राजस्थान पुलिस दिवस परेड के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न जिलों, इकाइयों एवं शाखाओं से कुल 90 पुलिस अधिकारियों कर्मियों का चयन किया गया है।

इन अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा पुलिस सेवा पदक

राजस्थान पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किए जाने वाले 90 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों में पुलिस निरीक्षक चक्रवर्ति सिंह भाटी, परवेज आलम सैयद, भरत योगी कम्पनी कमाण्डर सु वीना कुमारी, संजय चौहान, बाबू लाल चौधरी, प्लाटून कमाण्डर हनुवन्त सिंह, बृजराज सिंह, शिवचरण मीना, उप निरीक्षक गंगजीत सिंह, रामजी लाल, राजकुमार, हंसपाल सिंह राजपूत, देवी सिंह, जगदीश सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुरूषोतम शर्मा, गिर्राज प्रसाद गुप्ता, दयानन्द शर्मा, उदय लाल शर्मा, किशन लाल सालवी, रणवीर सिंह राठौर, प्रताप सिंह चाहर, पूरदान देवल, संजय शर्मा, भैरू सिंह चौधरी, मोहम्मद हनीफ, अनिल कुमार शर्मा, उगाराम, विजय कुमार मीना, अशीष कुमार शर्मा, भूपेन्द्र सिंह हाडा शामिल हैं। इसी प्रकार हैड कानिस्टेबल मालम सिंह, अमर सिंह मीणा, महादेव प्रसाद, बाबू लाल, बृजराज सिंह, मंगेज सिंह, मूलचन्द, प्रेम सिंह, रमेश चन्द्र, झाबर सिंह शेखावत, झाबरमल, ओमप्रकाश जाट, मनोज कुमार जाट, अशोक कुमार, रामकरण, देवेन्द्र सिंह राठौड, सुरेश कुमार यादव, सुरेश कुमार, राजेन्द्र कुमार, तेजराज शर्मा, रघुवीर सिंह, सुखवीर सिंह, कुन्दन लाल राठौर, महेन्द्र सिंह, गिरधारी सिंह शेखावत, शियाराम शर्मा, शभुप्रताप सिंह सोलकी, कुलवीर सिंह, हिम्मत सिंह राठौर, रामचरण सिंह, मुकेश कुमार, सत्यनारायण शर्मा, हेमन्त शर्मा, कपिल गर्वे, प्रताप सिंह, प्रेम सिंह राठौर, सुभाष चन्द सैनी, रणजीत बलाई, रामसिंह, कानिस्टेबल महावीर सिंह, भीम सिंह, बलरंग लाल, करणी सिंह, हिम्मताराम, रामप्रकाश, महेन्द्र कुमार, राजवीर सिंह, श्रीमती अनिता देवी, सीताराम, देवेन्द्र सिंह, विजेन्द्र शर्मा, नरेश कुमार, शिवकिशोर, नरेन्द्र सिंह, लालचन्द्र शर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, योगेन्द्र सिंह राजावत, सतवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह को भी पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा।

महानिदेशक पुलिस ने शर्मा ने सभी चयनित अधिकारियों/कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान राजस्थान पुलिस के गौरव और अनुशासन की पहचान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पदक प्राप्तकर्ता भविष्य में भी कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे। पदक वितरण का औपचारिक कार्यक्रम आगामी वर्ष में राजस्थान पुलिस दिवस परेड के अवसर पर आयोजित किया जाएगा।

