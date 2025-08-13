ADG वीके सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित, इन अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा पुलिस सेवा पदक

राजस्थान पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किए जाने वाले 90 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों में पुलिस निरीक्षक चक्रवर्ति सिंह भाटी, परवेज आलम सैयद, भरत योगी कम्पनी कमाण्डर सु वीना कुमारी, संजय चौहान, बाबू लाल चौधरी, प्लाटून कमाण्डर हनुवन्त सिंह, बृजराज सिंह, शिवचरण मीना, उप निरीक्षक गंगजीत सिंह, रामजी लाल, राजकुमार, हंसपाल सिंह राजपूत, देवी सिंह, जगदीश सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुरूषोतम शर्मा, गिर्राज प्रसाद गुप्ता, दयानन्द शर्मा, उदय लाल शर्मा, किशन लाल सालवी, रणवीर सिंह राठौर, प्रताप सिंह चाहर, पूरदान देवल, संजय शर्मा, भैरू सिंह चौधरी, मोहम्मद हनीफ, अनिल कुमार शर्मा, उगाराम, विजय कुमार मीना, अशीष कुमार शर्मा, भूपेन्द्र सिंह हाडा शामिल हैं। इसी प्रकार हैड कानिस्टेबल मालम सिंह, अमर सिंह मीणा, महादेव प्रसाद, बाबू लाल, बृजराज सिंह, मंगेज सिंह, मूलचन्द, प्रेम सिंह, रमेश चन्द्र, झाबर सिंह शेखावत, झाबरमल, ओमप्रकाश जाट, मनोज कुमार जाट, अशोक कुमार, रामकरण, देवेन्द्र सिंह राठौड, सुरेश कुमार यादव, सुरेश कुमार, राजेन्द्र कुमार, तेजराज शर्मा, रघुवीर सिंह, सुखवीर सिंह, कुन्दन लाल राठौर, महेन्द्र सिंह, गिरधारी सिंह शेखावत, शियाराम शर्मा, शभुप्रताप सिंह सोलकी, कुलवीर सिंह, हिम्मत सिंह राठौर, रामचरण सिंह, मुकेश कुमार, सत्यनारायण शर्मा, हेमन्त शर्मा, कपिल गर्वे, प्रताप सिंह, प्रेम सिंह राठौर, सुभाष चन्द सैनी, रणजीत बलाई, रामसिंह, कानिस्टेबल महावीर सिंह, भीम सिंह, बलरंग लाल, करणी सिंह, हिम्मताराम, रामप्रकाश, महेन्द्र कुमार, राजवीर सिंह, श्रीमती अनिता देवी, सीताराम, देवेन्द्र सिंह, विजेन्द्र शर्मा, नरेश कुमार, शिवकिशोर, नरेन्द्र सिंह, लालचन्द्र शर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, योगेन्द्र सिंह राजावत, सतवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह को भी पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा।