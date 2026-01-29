जयपुर में फिर रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार चालक ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर, मॉल की दीवार तोड़ी

एक्सीडेंट थाना (ईस्ट) के एएसआई ईश्वर सिंह के अनुसार, कार बजाज नगर की ओर से सांगानेर की तरफ जा रही थी। किसान मार्ग पर अचानक सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार के कारण कार नियंत्रण से बाहर हो गई और मॉल के बाहर खड़े वाहनों को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार महिमा मैग्नेस मॉल की रेलिंग तोड़ते हुए दीवार से जा टकराई, जहां जाकर वह रुकी।