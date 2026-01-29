जयपुर में फिर रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार चालक ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर, मॉल की दीवार तोड़ी

फाइल फोटो पत्रिका
जयपुर: जयपुर के टोंक रोड पर गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मॉल के सामने खड़ी तीन बाइक और 2 कार को टक्कर मार दी। इसके बाद मॉल की रेलिंग व दीवार से जा भिड़ी। हादसे में दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि पांच वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
घटना दोपहर करीब 1 बजे किसान मार्ग स्थित रेड लाइट की है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर एक्सीडेंट थाना (ईस्ट) पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया।
एक्सीडेंट थाना (ईस्ट) के एएसआई ईश्वर सिंह के अनुसार, कार बजाज नगर की ओर से सांगानेर की तरफ जा रही थी। किसान मार्ग पर अचानक सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार के कारण कार नियंत्रण से बाहर हो गई और मॉल के बाहर खड़े वाहनों को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार महिमा मैग्नेस मॉल की रेलिंग तोड़ते हुए दीवार से जा टकराई, जहां जाकर वह रुकी।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर चालक को भीड़ से छुड़ाया और हिरासत में लेकर थाने भिजवाया।
बजाज नगर थाने की एसएचओ पूनम चौधरी ने बताया कि कार बापू नगर निवासी राजेश खंडेलवाल (30) चला रहा था। प्रारंभिक जांच में वह शराब के नशे में पाया गया, जिसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया है। हादसे में घायल हुए दो लोगों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
