Sariska Tiger Reserve: सरिस्का बाघ परियोजना में नए रूट बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार, जानिए नए रूट से क्या लाभ होगा

वन अधिकारियों के अनुसार टहला क्षेत्र में दो नए रूट और सरिस्का क्षेत्र में दो सहित चार जोन प्रस्तावित किए गए हैं। यदि एनटीसीए से इन रूटों के लिए अनुमति मिल जाती है, तो इन रूटों को तैयार कर पर्यटकों के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस प्रस्ताव से न केवल सरिस्का के बाघों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटकों के लिए नया अनुभव और अधिक विकल्प भी उपलब्ध होंगे।