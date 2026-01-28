सरिस्का सीटीएच ड्राफ्ट पर 100 से अधिक आपत्तियां प्रशासन ने डीएफओ को भेजी

सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) के नए ड्राफ्ट को लेकर आई 100 से अधिक आपत्तियों को प्रशासन ने डीएफओ सरिस्का को भेजा है। उनकी टिप्पणी मांगी गई है। वहां से जवाब आने के आद आगे की कार्रवाई होगी। सरिस्का के नए सीटीएच ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने आपतियों मांगी थी।
प्रशासन के साथ-साथ जिला परिषद में भी जातिया ग्रामीण इलाकों से आई। उसी को लेकर ग्राम सभाओं में जिला परिषद व वन विभाग ने सभाएं की। जिला परिषद ने सभाओं में चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी। उसी क्रम में अब डीएसओ अपनी रिपोर्ट देंगे।
मालूम हो कि कई गांवों के लोगों ने उनके गांव की सीटीएच से बाहर करने की मांग रखी है, तो कुछ ने बफर से हटाने की। उन्होंने अपने-अपने तर्क दिए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि सीटीएच के कारण उनके गांव में स्वरोजगार व अन्य कॉमर्शियल संसाधनों पर रोक लग जाएगी।
