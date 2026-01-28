सरिस्का सीटीएच ड्राफ्ट पर 100 से अधिक आपत्तियां प्रशासन ने डीएफओ को भेजी

सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) के नए ड्राफ्ट को लेकर आई 100 से अधिक आपत्तियों को प्रशासन ने डीएफओ सरिस्का को भेजा है। उनकी टिप्पणी मांगी गई है। वहां से जवाब आने के आद आगे की कार्रवाई होगी। सरिस्का के नए सीटीएच ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने आपतियों मांगी थी।