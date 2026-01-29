Jaipur Weather: शीतलहर से छूटी धूजणी; जयपुर में शाम को ही छा गया कोहरा, हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए वाहन

जयपुर। जयपुर में दो दिन पहले हुई मावठ के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बारिश थमने के साथ ही शीतलहर का असर तेज हो गया, इससे गुरुवार शाम से ही जगतपुरा सहित जयपुर के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया।