Jaipur Weather: शीतलहर से छूटी धूजणी; जयपुर में शाम को ही छा गया कोहरा, हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए वाहन

जयपुर में छाया कोहरा, Photo-रघुवीर सिंह
जयपुर। जयपुर में दो दिन पहले हुई मावठ के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बारिश थमने के साथ ही शीतलहर का असर तेज हो गया, इससे गुरुवार शाम से ही जगतपुरा सहित जयपुर के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया।
कोहरे के चलते जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जयपुर-गंगापुर स्टेट हाइवे सहित प्रमुख सड़कों पर दृश्यता 15-20 मीटर रही। हालत यह रही कि वाहन चालकों को कुछ ही मीटर आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था, जिससे यातायात की गति बेहद धीमी रही।
जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कोहरे की चादर फैल गई। तड़के सुबह तक स्थिति और गंभीर हो गई। हाइवे पर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चलते रहे, लेकिन इसके बावजूद सामने का रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा था।
कई स्थानों पर वाहन चालकों को बेहद सावधानी से वाहन चलाने पड़े। कोहरे के कारण कुछ जगहों पर हल्का जाम जैसा माहौल भी बन गया। खासतौर पर स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
सुबह करीब दस बजे के बाद जब कोहरा धीरे-धीरे छंटना शुरू हुआ, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। धूप निकलने के साथ ही सड़क पर चल रहे वाहनों की रफ्तार सामान्य हो सकी।
हालांकि सुबह के समय कोहरे के कारण आमजन का जीवन अस्त-व्यस्त रहा। बाजारों में भी देर से चहल-पहल शुरू हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव तापते नजर आए, वहीं बच्चों और बुजुर्गों पर सर्दी का सबसे अधिक असर देखने को मिला।
