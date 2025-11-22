Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

चिकित्सा मंत्री से बोले पीड़ित, दो-दो लाख रुपए मांगे नौकरी के, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अक्सा कंस्ट्रक्शन पर लगे आरोप

जनता क्लिनिक टेंडर में कथित घोटाले और कर्मचारियों से अवैध वसूली के आरोप अब चिकित्सा मंत्री तक पहुंच गए है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 22, 2025

जयपुर। जनता क्लिनिक टेंडर में कथित घोटाले और कर्मचारियों से अवैध वसूली के आरोप अब चिकित्सा मंत्री तक पहुंच गए है। अक्सा कंस्ट्रक्शन की ओर से नौकरी से हटाए जाने से नाराज डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी सीधे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई।

पीड़ित कर्मचारियों ने मंत्री को सौंपे गए पत्र में आरोप लगाया कि उनसे दो-दो लाख रुपए अवैध रूप से मांगे गए थे। पैसा नहीं देने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि यह मांग सेवा प्रदाता संस्था अक्सा कंस्ट्रक्शन की ओर से की गई थी। शिकायत सुनने के बाद चिकित्सा मंत्री ने पत्र को नोट कर सीएमएचओ प्रथम के पास भेज दिया और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे जाकर सीएमएचओ से मिलें।

लेकिन पीड़ित कर्मचारियों के अनुसार जब वे सीएमएचओ डॉ. रवि शेखावत के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नौकरी लगाने और हटाने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता अक्सा कंस्ट्रक्शन की है। वह मामले की जांच कर रहें है। जानकारी के अनुसार 21 जनता क्लिनिकों में कई पुराने डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों को अचानक हटा दिया गया। आरोप है कि अरविंद मालवीय नामक किसी कर्मचारी ने नियुक्ति के बदले लाखों रुपए की मांग की थी और पैसा नहीं देने पर कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचएम की अतिरिक्त मिशन निदेशक टी. शुभमंगला ने एक राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। जो सभी अवैध वसूली, टेंडर प्रक्रिया और कर्मचारी हटाने के निर्णयों की गहन जांच करेगी। साथ ही एनएचएम की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिवालय, चिकित्सा विभाग, मिशन निदेशक और आयुष्मान विभाग को भी पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया गया है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में डॉक्टर-नर्सिंग कर्मचारियों से मांगे रुपए, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अरविंद मालवीय पर लगे आरोप, CMHO बोले : नहीं जानता
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 12:07 pm

Published on:

22 Nov 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / चिकित्सा मंत्री से बोले पीड़ित, दो-दो लाख रुपए मांगे नौकरी के, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अक्सा कंस्ट्रक्शन पर लगे आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की नौकरशाही में हलचल: टकराव पड़ा भारी…पंत के बाद शिखर की बारी, CMO में एसीएस अरोड़ा को सौंपी कमान

rajasthan bureaucracy shakeup shikhar agrawal out akhil arora cmo acs
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में आया उछाल, मटर भी महंगी बिकी

जयपुर

Jaipur Junction : रेलवे का बड़ा अलर्ट, आज और कल जयपुर जंक्शन से नहीं गुजरेंगी ट्रेनें, जानें वजह

Railway Big Alert trains will not pass through Jaipur Junction today and tomorrow know reason
जयपुर

Patrika National Book Fair: लोकतंत्र की नब्ज समझाएगी पुस्तक ‘जन के मन तक’

जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 54 .... बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (12 नवंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 54 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.