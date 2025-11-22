चिकित्सा मंत्री से बोले पीड़ित, दो-दो लाख रुपए मांगे नौकरी के, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अक्सा कंस्ट्रक्शन पर लगे आरोप

लेकिन पीड़ित कर्मचारियों के अनुसार जब वे सीएमएचओ डॉ. रवि शेखावत के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नौकरी लगाने और हटाने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता अक्सा कंस्ट्रक्शन की है। वह मामले की जांच कर रहें है। जानकारी के अनुसार 21 जनता क्लिनिकों में कई पुराने डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मचारियों को अचानक हटा दिया गया। आरोप है कि अरविंद मालवीय नामक किसी कर्मचारी ने नियुक्ति के बदले लाखों रुपए की मांग की थी और पैसा नहीं देने पर कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया।