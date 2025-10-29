Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में डॉक्टर-नर्सिंग कर्मचारियों से मांगे रुपए, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अरविंद मालवीय पर लगे आरोप, CMHO बोले : नहीं जानता

आरोप है कि उनसे अक्सा कन्सट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी अरविंद मालवीय ने नौकरी के नाम पर रुपयों की मांग की थी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Oct 29, 2025

मनीष चतुर्वेदी

राजधानी में जनता क्लिनिकों में नौकरी के नाम पर घोटाले के आरोप लगे है। 21 जनता क्लिनिकों में कई डॉक्टर व अन्य मेडिकल कर्मचारियों को नए टैंडर में हटाया गया है। जिन्होंने आरोप लगाए है कि उनसे अक्सा कन्सट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी अरविंद मालवीय ने नौकरी के नाम पर रुपयों की मांग की थी। लेकिन जब यह रुपए नहीं दिए गए तो उनको नौकरी से हटा दिया गया। यह मामला सीएमएचओ प्रथम के अधीन है। लेकिन अब यह मामला एनएचएम की एडिश्नल मिशन डायरेक्टर डॉ टी शुभामंगला तक पहुंच गया है।

स्टांप पर लिखकर दिए पीड़ितों ने…

पीड़ित डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी व अन्य मेडिकल स्टॉफ ने 100 रुपए के स्टांप पर ​लिखकर एएमडी को शिकायत दी है। जिसमें लिखा है कि अक्सा कन्सट्रक्शन कंपनी को टैंडर मिला। कंपनी का कर्मचारी अरविंद मालवीय कर्मचारियों से डिग्री, डिप्लोमा व अन्य दस्तावेज ले गया। ज्वाइनिंग के लिए अवैध तरीके से रुपयों की मांग की। करीब 40 से ज्यादा पीड़ित कर्मचारियों ने स्टांप दिए है। मंगलवार को पीड़ित स्वास्थ्य भवन पहुंचे थे। इससे पहले पीड़ित कर्मचारियों ने एएमडी टी शुभामंगला से मुलाकात की थी। जिनके कहने पर पीड़ित कर्मचारियों ने स्टांप लिखकर अपनी बात कही।

कौन है अरविंद मालवीय, मैं नहीं जानता : सीएमएचओ

यह पूरा मामला सीएमएचओ प्रथम डॉ रवि शेखावत के अधीन है। पत्रिका ने इस संबंध में सीएमएचओ से बात की तो उन्होंने कहा कि अरविंद मालवीय कौन है, मैं नहीं जानता हूं। मेरे पास भी यह शिकायत आई थी। मैंने इस संबंध में अक्सा कंट्रक्शन से पूछा था। उन्होंने कहा कि वह भी नहीं जानते की अरविंद मालवीय कौन है। सीएमएचओ ने कहा कि इस संबंध में जांच जारी है कि आखिर कौन जनता क्लिनिकों पर गया। वहां से कर्मचारियों के नौकरी के नाम पर दस्तावेज कौन लेकर गया।

पीड़ित बोले, सब मिलीभगत का खेल…

पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि पूरा खेल मिलीभगत का है। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति 21 जनता क्लिनिक में कंपनी का कर्मचारी बनकर जाता है और नौकरी के नाम पर रुपयों की डिमांड करता है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे संभव है।

क्या ऐसे करोड़ो खर्च कर रही सरकार…

आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर परम धनम (जनता क्लिनिक) के नाम से चल रहे है। हेल्थ को लेकर सरकार की ओर से जनता क्लिनिकों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते है। ताकी मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन क्या सरकार की ओर से इस तरह से करोड़ो रुपए खर्च किए जा रहे है।

दो कंपनियों को मिला टैंडर..

मामले के अनुसार सीएमएचओ जयपुर प्रथम की ओर से अक्सा कंस्ट्रक्शन एंड लेबर सप्लायर्स और जीएस एंड कंपनी को टैंडर दिया गया है। एक सितंबर 2025 से दोनो कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले अमर एसोसिएट प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन इस बार अमर एसोसिएट ने टैंडर के लिए अप्लाई ही नहीं किया। जिसके चलते उसका टैंडर समाप्त हो गया। जयपुर में 42 जनता क्लिनिक है। दोनों फर्मों को 21-21 जनता क्लिनिकों का टैंडर मिला है।

ये भी पढ़ें

डिप्टी सीएम दीया कुमारी के कार्यक्रम में लापरवाही, हटाए कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी, CMHO बोले : जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की, मेरी नहीं
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 11:29 am

Published on:

29 Oct 2025 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में डॉक्टर-नर्सिंग कर्मचारियों से मांगे रुपए, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अरविंद मालवीय पर लगे आरोप, CMHO बोले : नहीं जानता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR in Rajasthan: राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्रों में होगा एसआइआर, जानें आपको क्या करना होगा

Rajasthan Election Commision
जयपुर

Revenue Collection: इस विभाग ने राजस्थान सरकार की भर दी झोली, अब तक 4866 करोड़ रुपए से अधिक जुटाया राजस्व

Alwar district's excise department lags behind in revenue collection
जयपुर

Mega PTM: राजस्थान के स्कूलों में इस बार की पीटीएम होगी खास, विद्यार्थियों के लिए बदलेगा सीखने का अंदाज़

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में मटर फली अभी महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते, अन्य स​ब्जियों के दामों में भी गिरावट

जयपुर

जयपुर में चला JDA का बुलडोजर, 60 फीट रोड पर हटाए 125 अतिक्रमण; 7 बीघा में बसी अवैध कॉलोनी भी ध्वस्त

jda-news-1
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.