जयपुर में डॉक्टर-नर्सिंग कर्मचारियों से मांगे रुपए, नहीं दिए तो नौकरी से निकाला, अरविंद मालवीय पर लगे आरोप, CMHO बोले : नहीं जानता

पीड़ित डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी व अन्य मेडिकल स्टॉफ ने 100 रुपए के स्टांप पर ​लिखकर एएमडी को शिकायत दी है। जिसमें लिखा है कि अक्सा कन्सट्रक्शन कंपनी को टैंडर मिला। कंपनी का कर्मचारी अरविंद मालवीय कर्मचारियों से डिग्री, डिप्लोमा व अन्य दस्तावेज ले गया। ज्वाइनिंग के लिए अवैध तरीके से रुपयों की मांग की। करीब 40 से ज्यादा पीड़ित कर्मचारियों ने स्टांप दिए है। मंगलवार को पीड़ित स्वास्थ्य भवन पहुंचे थे। इससे पहले पीड़ित कर्मचारियों ने एएमडी टी शुभामंगला से मुलाकात की थी। जिनके कहने पर पीड़ित कर्मचारियों ने स्टांप लिखकर अपनी बात कही।