डिप्टी सीएम दीया कुमारी के कार्यक्रम में लापरवाही, हटाए कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी, CMHO बोले : जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की, मेरी नहीं

आरोप है कि अक्सा कंस्ट्रक्शन एंड लेबर सप्लायर्स की ओर से अधिकांश पुराने कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इनमें मेडिकल आफिसर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग आफिसर व अन्य शामिल है। संविदा कर्मचारियों ने सीएमएचओ से मुलाकात की तो उन्हें कहा गया कि वह चिंता नहीं करें और नौकरी करें। इसे लेकर संविदा कर्मचारी नौकरी करते रहें। 24 सितंबर को जब जनता क्लिनिकों पर दूसरे कर्मचारी आने लगे तो विवाद शुरू हुआ। कर्मचारियों को मालूम चला कि उन्हें सीएमएचओ की ओर से 31 अगस्त को ही कार्य मुक्त कर दिया गया है। उनके साथ धोखा हो गया है।