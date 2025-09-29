बीकानेर की शेरनी के बाद अब रेखा डॉन को घसीटा, महिलाओं ने जमकर पीटा, पुलिस कर रही जांच

सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाना या डॉन बनने की चाह में रोब जमाना अब यूजर को भारी पड़ रहा है। जोधपुर में एक और सोशल मीडिया यूजर की पिटाई हुई है। करीब बीस दिन पहले जोधपुर में बीकानेर की शेरनी उर्फ मोनिका राजपुरोहित की पिटाई हुई थी और अब रेखा डॉन नाम से चर्चित महिला की सरेराह पिटाई हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रेखा डॉन को पीटने वाली भी महिलाएं ही है। पीड़ित रेखा ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।