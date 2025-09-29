बीकानेर की शेरनी के बाद अब रेखा डॉन को घसीटा, महिलाओं ने जमकर पीटा, पुलिस कर रही जांच

सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाना या डॉन बनने की चाह में रोब जमाना अब यूजर को भारी पड़ रहा है। जोधपुर में एक और सोशल मीडिया यूजर की पिटाई हुई है। करीब बीस दिन पहले जोधपुर में बीकानेर की शेरनी उर्फ मोनिका राजपुरोहित की पिटाई हुई थी और अब रेखा डॉन नाम से चर्चित महिला की सरेराह पिटाई हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रेखा डॉन को पीटने वाली भी महिलाएं ही है। पीड़ित रेखा ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
रेखा डॉन नाम से सोशल मीडिया पर चर्चित यह महिला बीकानेर जिले के देशनोक की रहने वाली है। यह पिछले कुछ वर्षों से जोधपुर में रहती है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह रोज अलग अलग तरह के वीडियो बनाकर नियमित रूप से इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। इंस्टाग्राम पर करीब पौने दो लाख सब्सक्राइब भी हैं। लोगों का आरोप है कि रेखा डॉन सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाती है और असभ्य प्रदर्शन करती रहती है।
मारपीट में रेखा को काफी चोटें आई है। वीडियो में जो महिलाएं रेखा डॉन की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। वे उसे बाल पकड़ कर सड़क पर घसीट रही है। साथ ही उसे बेरहमी से मार भी रही है। मारपीट में घायल रेखा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल महिला से बातचीत करने के बाद एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश जारी है।
पिछले दिनों जयपुर में सोशल मीडिया पर डॉन बनने की चाहत में युवक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया था। मानसरोवर पुलिस ने युवकों की हेकड़ी निकाली थी। जिन पांच युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने एक कॉलेज के बाहर से गुजर रहे एक छात्र पर अचानक हमला बोल दिया। छात्र को यह भी नहीं पता कि उसकी पिटाई क्यों की जा रही है। आरोपियों द्वारा ही वीडियो बनाया गया। बाद में पुलिस ने उनकी गुंडागर्दी का इलाज कर दिया।
पिछले दिनों जोधपुर में चलती एसयूवी में रील बनाना बीकानेर की महिला यूट्यूबर मोनिका को उस समय भारी पड़ गया, जब एसयूवी आगे चल रही कार से टकरा गई। उलाहना देने पर विवाद बढ़ गया और कार चालक ने महिला यूट्यूबर को पीट दिया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग