जयपुर

जयपुर में मंदिर के सामने फेंका मांस, मौके पर पहुंची पुलिस, आक्रोशित लोगों ने किया विरोध

सुबह जब स्थानीय लोगों ने यह देखा तो आक्रोश फैल गया और इलाके में तनाव फैल गया।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 26, 2025

जयपुर। देर रात चांदपोल में जाट के कुएं के रास्ते पर स्थित निर्विकारेश्वर महादेव मंदिर के सामने अज्ञात लोगों द्वारा जानवर का मांस फेंका गया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने यह देखा तो आक्रोश फैल गया और इलाके में तनाव फैल गया।

सूचना मिलने पर नाहरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

स्थानीय लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थल के सामने इस तरह का काम करना न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है बल्कि यह समाज में तनाव फैलाने की कोशिश भी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस की ओर से आरोपियों की तलाश की जा रहीं है।

जयपुर

जयपुर में मंदिर के सामने फेंका मांस, मौके पर पहुंची पुलिस, आक्रोशित लोगों ने किया विरोध

