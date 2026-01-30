जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में देश के युवा चेंजमेकर्स की ऊर्जा, विचारों और प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने लाने का प्रयास

ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ वीरांश भानुशाली ने एक साझा दुनिया और व्यापक पर्यावरण सिस्टम में भारत की ज़िम्मेदारी पर बात की। सुबोध पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने "सुविधा की कीमत" को सबके सामने रखा, और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को उजागर किया। इसके बाद एक शानदार समूह चर्चा हुई जिसमें नेहा राघव (WWF-India), सुरेंद्र गोथरवाल (MeitY) और इसरो की पूर्व वैज्ञानिक पंक्ति पांडे ने इस बात पर चर्चा की कि एआई जलवायु चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद कर सकता है और इन सभी को हमेशा की तरह दिलचस्प अंदाज़ में परम बनाना ने मॉडरेट किया।

आयोजन में पूरे दिन युवाओं की आवाज़ सबसे आगे और केंद्र में रही। वे एक्टर और फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया के सम्मानित रोहित सराफ, भारत के एआई जीनियस रॉल जॉन के साथ पंकज बजाज की ओर से मॉडरेट की गई एक खुली बातचीत में शामिल हुए। इसके बाद ध्यान जयपुर पर गया, जहां शहर की युवा आवाज़ ने स्थानीय स्तर पर हो रहे सतत् बदलावों के बारे में जानकारी दी और बताया कि जलवायु परिवर्तन पर काम असल में कैसे हो रहा है। इसके बाद नीरजा मोदी स्कूल ने एक शानदार ग्रीन बीट्स परफॉर्मेंस दी। छात्र प्रतिनिधियों द्वारा अपनाए गए मिनी कॉप30 प्रस्तावों ने चर्चाओं को ठोस नतीजे और असली असर का एहसास दिया।