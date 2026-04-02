April 2026 Holiday: गुड फ्राइडे का रहेगा अवकाश, अप्रेल महीने में मिलेगी 10 से भी कम छुट्टियां, देखें राजस्थान में हॉलिडे की लिस्ट

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही पूरे साल का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार सत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। विभाग ने पूरे शैक्षणिक सत्र में 244 कार्य दिवस तय किए हैं और 32 उत्सव मनाए जाएंगे। साथ ही ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती की गई है।