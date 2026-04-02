IMD Alert 2 April: राजस्थान के 9 जिलों में शाम को बिगड़ा ​मौसम, 3 घंटे में बिजली गिरने व ओलावृष्टि का अलर्ट

IMD forecast: जयपुर। मौसम विभाग ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के 9 जिलों—जैसलमेर, श्रीगंगानगर, सीकर,चूरू, झुंझूनूं, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और हनुमानगढ़—में अगले तीन घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट दिया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी 2 अप्रेल को पौने चार बजे दी है। इस यलो अलर्ट के तहत राजस्थान के नौ जिलों में बारिश की संभावना है।