Jaipur: ‘पानी सूंघकर लौटाने’ का वीडियो वायरल होने के 24 घंटे में शुरू हुआ मरम्मत कार्य; MLA बोले- ‘ये लोग मेरे हैं’

दरअसल, यह पूरा मामला 1 अप्रैल को सामने आया था, जब सुशीलपुरा के कई घरों में नलों से सीवर जैसी बदबू वाला पानी आने लगा। शिकायत मिलने पर विधायक मौके पर पहुंचे तो लोगों ने नाराजगी जताई। इसी दौरान एक युवक गिलास में भरा गंदा पानी लेकर आया और विधायक से उसे पीने को कहा। विधायक ने पानी को सूंघकर वापस कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने से कुछ बच्चे बीमार भी पड़ गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजकर दवाइयां और जरूरी उपचार उपलब्ध कराया गया।