6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सुपर मदर्स… खामोश दुनिया की ‘आवाज’ बनीं दो माएं, टूटी उम्मीदों को मिला नया आसमां

जयपुर की डॉ. नम्रता बडेसरा और मीना राजपूत की कहानी महज समाजसेवा नहीं, बल्कि ममता के उस संघर्ष की दास्तां है जिसने व्यक्तिगत पीड़ा को सैकड़ों परिवारों की उम्मीद में बदल दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

image

आरिफ खान

Apr 02, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। कहते हैं कि एक मां अपने बच्चे की ढाल होती है, लेकिन जब नियति किसी बच्चे की दुनिया को 'ऑटिज्म' के सन्नाटे से भर दे, तो वही मां उसके लिए पूरी कायनात बन जाती है। जयपुर की डॉ. नम्रता बडेसरा और मीना राजपूत की कहानी महज समाजसेवा नहीं, बल्कि ममता के उस संघर्ष की दास्तां है जिसने व्यक्तिगत पीड़ा को सैकड़ों परिवारों की उम्मीद में बदल दिया।

घर पर ऑटिज्म पीड़ित बच्चों को पढ़ाती मीना राजपूत घर को ही बना दी 'सपनों की पाठशाला'

ऐसी ही एक और मिसाल मीना राजपूत हैं। जब उनकी बेटी मात्र 9 महीने की थी, तब उन्हें पता चला कि वह 'सीवियर ऑटिज्म' से ग्रस्त है। बेटी को पढ़ाने के लिए मीना ने कई स्कूलों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। इस ठुकराहट ने उन्हें एक नई राह दिखाई। उन्होंने अपने घर के दरवाजे उन बच्चों के लिए खोल दिए जिन्हें समाज मुख्यधारा से अलग समझता था। आज उनके 'लक्ष्य चैरिटेबल ट्रस्ट' में ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त 40 बच्चे निःशुल्क शिक्षा और थैरेपी पा रहे हैं। सुखद पहलू यह है कि यहां सामान्य बच्चे भी आते हैं, ताकि वे इन विशेष बच्चों के साथ घुल-मिल सकें।

ऑटिज्म पर की पीएचडी, बेटे की बनी ताकत

डॉ. नम्रता बडेसरा का सामना जब ऑटिज्म से हुआ, तो उन्होंने हार मानने के बजाय इस शांत लड़ाई को समझने का फैसला किया। उनका बेटा आज 22 वर्ष का है। बेटे की स्थिति को गहराई से जानने और उसे बेहतर जीवन देने की जिद ने नम्रता को इस विषय पर 'पीएचडी' करने के लिए प्रेरित किया। अपने दो दशकों के अनुभव से वह कहती हैं… 'ऑटिज्म की पहचान 1 से 3 साल के बीच हो जाती है। स्पीच और बिहेवियर थैरेपी जरूरी है, लेकिन दुनिया की सबसे कारगर थैरेपी वह है जो एक मां अपने बच्चे को देती है।' आज वह अन्य अभिभावकों की काउंसलिंग कर उन्हें सिखाती हैं कि कैसे एक 'विशेष' बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाए। डॉ. नम्रता ऐसे बच्चों के लिए अर्जुन संस्था चला रही हैं।

हुनर से भर रहे जीवन में रंग

इन संस्थाओं में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का सलीका सिखाया जा रहा है। त्योहारों के समय यहां का नजारा देखते ही बनता है। ये बच्चे अपने नन्हे हाथों से कलात्मक दीये, राखी, डिजाइनर लिफाफे और बैग तैयार करते हैं। इनकी बनाई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे इन्हें आत्मविश्वास मिलता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Apr 2026 07:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सुपर मदर्स… खामोश दुनिया की ‘आवाज’ बनीं दो माएं, टूटी उम्मीदों को मिला नया आसमां

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan BJP : कभी धुर विरोधी रहे 'वसुंधरा-किरोड़ी-तिवाड़ी' ने जब साझा किया एक मंच, जानें फिर क्या हुआ?

PIC - Rajasthan BJP
जयपुर

IMD Warning: तेज आंधी, ओलावृष्टि की संभावना के बीच अभी-अभी आया 7 जिलों में अगले 3 घंटे में बारिश का अलर्ट

जयपुर

BJP Foundation Day : भाजपा स्थापना दिवस पर वसुंधरा राजे का 'पावरफुल' संबोधन, जानें क्या कहीं 10 बड़ी बातें?

Vasundhara Raje
जयपुर

Rajasthan Road : ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य पर लगा ब्रेक! जानें कैसे

Rajasthan Road construction work in put on hold due to Iran-Israel war Know how
जयपुर

गैस निर्भरता घटाने का उपाय बन सकती है ‘ई-कुकिंग’

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.