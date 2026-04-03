सुपर मदर्स… खामोश दुनिया की ‘आवाज’ बनीं दो माएं, टूटी उम्मीदों को मिला नया आसमां

डॉ. नम्रता बडेसरा का सामना जब ऑटिज्म से हुआ, तो उन्होंने हार मानने के बजाय इस शांत लड़ाई को समझने का फैसला किया। उनका बेटा आज 22 वर्ष का है। बेटे की स्थिति को गहराई से जानने और उसे बेहतर जीवन देने की जिद ने नम्रता को इस विषय पर 'पीएचडी' करने के लिए प्रेरित किया। अपने दो दशकों के अनुभव से वह कहती हैं… 'ऑटिज्म की पहचान 1 से 3 साल के बीच हो जाती है। स्पीच और बिहेवियर थैरेपी जरूरी है, लेकिन दुनिया की सबसे कारगर थैरेपी वह है जो एक मां अपने बच्चे को देती है।' आज वह अन्य अभिभावकों की काउंसलिंग कर उन्हें सिखाती हैं कि कैसे एक 'विशेष' बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाए। डॉ. नम्रता ऐसे बच्चों के लिए अर्जुन संस्था चला रही हैं।