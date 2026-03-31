Gas Supply: क्या राजस्थान में खत्म होने वाला है सिलेंडर का दौर? राजस्थान में गैस सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस दिशा में सख्त निर्देश देते हुए राज्य में कार्यरत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं से कहा है कि वे प्रतिदिन औसतन 2,500 से 3,000 परिवारों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन की आधारभूत संरचना तैयार हो चुकी है, वहां अधिक से अधिक घरों को इस सुविधा से जोड़ना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है।