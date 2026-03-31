31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert 31 March: संभल कर रहें, अगले 2 घंटे में 19 जिलों में आंधी, बारिश और ओलों की चेतावनी, 1 से 4 अप्रैल तक फिर बारिश

thunderstorm warning: 1 से 4 अप्रैल तक बदलेगा मौसम, कई जिलों में तेज आंधी-बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ का असर: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा तूफानी मौसम।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 31, 2026

Rajasthan weather: जयपुर। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 31 मार्च को शाम साढे 4 बजे अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार, मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर जिलों में और आसपास के कुछ क्षेत्रों में अगले 120 मिनट के भीतर मेघगर्जन, तेज आंधी के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान का खतरा बना हुआ है ।

मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चेतावनी में कहा गया है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाए रखें।

वहीं, वहीं, अलवर, सीकर, नागौर, चूरू, भीलवाडा, चित्तौगढ, झुंझूनूं, सवाईमाधोपुर, पाली, बूंदी, राजसमंद, बीकानेर, हनुमानगढ,श्रीगंगानगर, उदयपुर,सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है ।

पिछले 24 घंटों में भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम ने असर दिखाया है। पूर्वी राजस्थान के लाडपुरा में 34 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के मुंडवा और नागौर में करीब 24 मिमी वर्षा हुई है। इससे तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से कुछ राहत मिली है ।

आगामी दिनों की बात करें तो 1 अप्रैल को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 2 अप्रैल की रात को जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी क्षेत्रों में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, अप्रैल के पहले सप्ताह में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। विशेष रूप से 3 और 4 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन, आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है।

कुल मिलाकर, अगले चार दिनों तक राजस्थान में मौसम अस्थिर बना रहेगा। ऐसे में किसानों, यात्रियों और आम नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 06:06 pm

Published on:

31 Mar 2026 05:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert 31 March: संभल कर रहें, अगले 2 घंटे में 19 जिलों में आंधी, बारिश और ओलों की चेतावनी, 1 से 4 अप्रैल तक फिर बारिश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gas Supply: क्या राजस्थान में खत्म होने वाला है सिलेंडर का दौर? राजस्थान में गैस सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला

LPG gas cylinder, LPG gas cylinder latest news, LPG gas cylinder update news, LPG gas cylinder today news, LPG gas cylinder crisis, LPG gas cylinder crisis latest news, LPG gas cylinder crisis update news, LPG gas cylinder crisis in Rajasthan, LPG gas cylinder crisis in Sikar
जयपुर

Electricity Supply: खुशखबरी, राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, अब 24 जिलों में दिन में भी मिलेगी बिजली

Electricity supply
जयपुर

Good News : मोदी सरकार का ग्रीन सिग्नल, राजस्थान में 'EV चार्जिंग स्टेशंस' पर सामने आया मेगा प्लान  

Modi Govt Mega plan for Rajasthan
जयपुर

Rain Alert: जयपुर समेत इन जिलों में अगले तीन घंटे भारी, 50 KMPH तक तेज हवा, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

Rajasthan weather alert, IMD Jaipur warning, Rajasthan storm alert, Rajasthan rain thunderstorm, Jaipur weather update, Rajasthan orange alert, Rajasthan yellow alert, Rajasthan wind speed alert, Rajasthan weather today, IMD weather Rajasthan, Rajasthan lightning alert, Rajasthan districts weather warning, Rajasthan storm news, Rajasthan rain alert today, Jaipur storm warning
जयपुर

जयपुर बना खेल का रणक्षेत्र, ‘स्पर्धा 2026’ में खिलाड़ियों ने दिखाया जोश

जेकेएलयू में स्पर्धा 2026 का भव्य आयोजन
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.