IMD Alert 31 March: संभल कर रहें, अगले 2 घंटे में 19 जिलों में आंधी, बारिश और ओलों की चेतावनी, 1 से 4 अप्रैल तक फिर बारिश

Rajasthan weather: जयपुर। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 31 मार्च को शाम साढे 4 बजे अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार, मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर जिलों में और आसपास के कुछ क्षेत्रों में अगले 120 मिनट के भीतर मेघगर्जन, तेज आंधी के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान का खतरा बना हुआ है ।