आमेर किला: किसने बनवाया, क्या है इतिहास और क्यों है UNESCO हेरिटेज?

आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में कछवाहा राजवंश के शासक राजा मानसिंह प्रथम ने शुरू करवाया था। उस समय आमेर, जयपुर राज्य की राजधानी हुआ करता था। बाद में राजा जयसिंह प्रथम और अन्य शासकों ने इस किले का विस्तार किया और इसे और भी भव्य बनाया। इस किले का इतिहास राजपूताना शौर्य, राजनीति और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आमेर किला सिर्फ एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि यह शाही निवास भी था, जहां राजपरिवार रहता था। यहां दरबार, महल, आंगन और मंदिर सभी एक ही परिसर में बने हुए हैं, जो उस समय की जीवनशैली को दर्शाते हैं।