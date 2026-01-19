खराब सड़कें, गड्ढे हवा को बना रहे जहरीला

क्षेत्र - 14 जनवरी - 15 जनवरी - 16 जनवरी - 17 जनवरी - 18 जनवरी

आदर्श नगर, राजापार्क - 234 - 134 - 86 - 115 - 114

मानसरोवर - 264 - 219 - 236 - 0 - 168

मुरलीपुरा - 167 - 154 - 84 - 165 - 143

एमआइ रोड - 160 - 176 - 226 - 130 - 136

शास्त्री नगर, विद्याधर नगर - 0 - 0 - 0 - 185 - 146

सीतापुरा - 257 - 238 - 237 - 225 - 214