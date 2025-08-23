भजनलाल सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, टोल दरें कम… AIIMS की तर्ज पर बनेगा RIMS; जानें कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं

साथ ही उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति को लेकर निर्णय लिए गए है। सार्वजनिक सामाजिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए जमीन आवंटन का मामले, विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक शिक्षण संस्थान पर्यटन व्यापारियों के लिए भूमि आवंटन करने का मामला पर चर्चा हुई। भूमि आवंटन में निष्पक्षता हो इसके लिए भूमि आवंटन की नीति 2025 चलाई गई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, समाचार पत्र, कंपनियों को भूमि आवंटन के प्रावधान किया गया है। डीएलसी रेट की 25% दर पर भूमि आवंटित की जाएगी, 2015 की नीति में संशोधन करके नई नीति बनाई जाएगी।