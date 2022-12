कंबोडिया में बनेगी बुद्ध की सबसे बड़ी सोने की प्रतिमा, 100 मीटर होगी ऊंचाई

जयपुरPublished: Dec 28, 2022 11:12:33 pm Submitted by: Aryan Sharma

बुद्धम् शरणम् : कारोबारी के 34 मिलियन पाउंड के प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी

कंबोडिया में बनेगी बुद्ध की सबसे बड़ी सोने की प्रतिमा, 100 मीटर होगी ऊंचाई

नोम पेन्ह. कंबोडिया (Cambodia) में महात्मा बुद्ध (Mahatma Buddha) की 30 मंजिला सोने की प्रतिमा (Gold Statue) बनाने की तैयारी चल रही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सोने की प्रतिमा होगी। इसकी ऊंचाई सौ मीटर होगी। पर्यटन क्षेत्र के बिजनेस टायकून सोक कोन्ग (Billionaire Sok Kong) ने इसका प्रोजेक्ट तैयार किया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन (Prime Minister Hun Sen) ने 34 मिलियन पाउंड के प्रोजेक्ट मंजूरी दे दी है।

कोन्ग का कहना है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो यह प्रतिमा कंबोडियाई कैमपॉट के बाहरी इलाके में बोकोर पहाड़ियों (Bokor Mountain on the outskirts of the city of Kampot) पर बनाई जाएगी। प्रतिमा खमेर संस्कृति (Khmer culture) का प्रदर्शन करेगी। कोन्ग ने अपने प्लान की झलक महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा की तस्वीरों के जरिए दी। इनमें सोने के बुद्ध पूरे देश की तरफ देखते नजर आ रहे हैं।