Hem Singh Bhadana Death : भाजपा वरिष्ठ नेता हेमसिंह भड़ाना का निधन, सीएम भजनलाल ने कहा-अपूरणीय क्षति, टीका राम जूली भी बोले

हेम सिंह भड़ाना के निधन की पुष्टि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकांउट X पर लिखा कि पूर्व मंत्री एवं थानागाजी के पूर्व विधायक हेमसिंह भड़ाना के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे और परिवारजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।