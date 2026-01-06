16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से, राज्य का बजट भी प्रस्तुत होगा, अधिसूचना जारी

16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस अधिवेशन के संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अधिसूचना जारी कर दी है। लगभग एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में राज्य का वर्ष 2026-27 बजट भी प्रस्तुत होगा। स्पीकर देवनानी ने बताया कि लगभग एक महीने तक यह सत्र चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य का बजट भी पेश किया जाएगा।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरु होने जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सत्र आहूत करने के लिए भेजे गए पत्र को मंजूर कर लिया है। प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार का यह पांचवा सत्र होगा। यह बजट सत्र दो चरणों में संभावित है।
बजट सत्र के पहले दिन 28 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण होगा। इसमें राज्य सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा रखा जाएगा। तीन दिन अभिभाषण पर बहस होगी। चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद कुछ दिन का अंतराल देकर सरकार बजट पेश कर सकती है। इस बजट सत्र में भाजपा सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि सत्र के दौरान राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी संपादित होंगे।
वासुदेव देवनानी विधान सभा के पंचम अधिवेशन से पूर्व विधान सभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलायेंगे। राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ही सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने की पहल की है। विधानसभा के इतिहास में यह महत्वपूर्ण नवाचार है।
