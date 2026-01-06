16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से, राज्य का बजट भी प्रस्तुत होगा, अधिसूचना जारी

जयपुर। 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस अधिवेशन के संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अधिसूचना जारी कर दी है। लगभग एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में राज्य का वर्ष 2026-27 बजट भी प्रस्तुत होगा। स्पीकर देवनानी ने बताया कि लगभग एक महीने तक यह सत्र चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य का बजट भी पेश किया जाएगा।