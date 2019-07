फौजी की पीट-पीटकर की गई हत्या पर राजस्थान CM अशोक गहलोत ने Tweet कर जताया गहरा शोक, फिर कही ये बात

जयपुर। Retired Army Officer Beaten To Death : देश के लिए बेहद ही चिंताजनक खबर है। सुरक्षा करने वाले भी अब सुरक्षित नहीं है। खबर उत्तरप्रदेश से है जहां अमेठी ( Amethi ) में बदमाशों ने सेना के एक सेवानिवृत्त कैप्टन की पीट-पीटकर हत्या ( Ex. Army Officer Beaten To Death ) कर दी। घटना के बाद से ही क्षेत्र में खौफनाक माहौल है। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने घटना पर दुःख जताते हुए बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट ( CM Ashok Gehlot Tweet ) करते हुए उत्तरप्रदेश में बीजेपी से मामले की जांच की गुहार लगाते हुए हमलावरों पर कार्रवाई करते हुए परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।

CM गहलोत ने सेवानिवृत्त कैप्टन की हत्या के मामले में ट्वीट में लिखा कि 'उत्तरप्रदेश के अमेठी में अज्ञात बदमाशों के एक रिटायर्ड फौजी को जान से मारने की खबर से बेहद हैरान हूं, भाजपा सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच करवा, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर फौजी के परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए'

Shocked to know a retired army officer has been killed in #Amethi, UP by unidentified assailants. BJP govt must ensure case is investigated, assailants should be brought to book and family gets justice. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 29, 2019

ये हुआ पूरा मामला..

आपको बता दें कि भाजपा ( BJP ) की नवनिर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी ( Smriti Irani ) के संसदीय क्षेत्र अमेठी में सेना के एक रिटायर्ड कैप्टन को घर में घुसी भीड़ ने लाठी डंडो से पीटकर मार डाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सेना के रिटायर्ड कैप्टन अमानुल्लाह अमेठी के क मरौली थाना क्षेत्र के गोडियन का पुरवा गांव में परिवार के साथ रहते थे।

शनिवार देर रात लाठी डंडों से लैस कुछ लोगों की भीड़ घर में घुस गई। भीड़ ने सबसे पहले अमान उल्ला को रस्सी से बांध दिया। फिर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कैप्टन की पत्नी अमीना बीच बचाव करने पहुंची तो उन्हें भी गंभीर चोट लग गई जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।