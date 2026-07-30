मध्य प्रदेश के तत्कालीन एआईजी को आजीवन कारावास, जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

विशेष लोक अभियोजक संदीप वाजपेयी ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 11 जुलाई 2014 को जयपुर के महिला थाना (दक्षिण) में मामला दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, उसके पति के खिलाफ फरवरी 2012 में मध्य प्रदेश के सीहोर में एक मामला दर्ज हुआ था। इसी दौरान पति ने उसे बताया कि तत्कालीन एआईजी अनिल मिश्रा उनके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वे उनकी मदद कर सकते हैं। इस पर महिला मार्च 2012 में भोपाल जाकर आरोपी से मिली।