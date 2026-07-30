Rajasthan University: 8 दिन से अनशन पर बैठे छात्र नेता को पुलिस ने उठाकर अस्पताल में करवाया भर्ती, छात्रों ने किया विरोध

Rajasthan Student Protest: राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से छात्रसंघ चुनाव बहाल करने के लिए चल रहे आंदोलन में गुरुवार को नया मोड़ देखने को मिला। छात्र नेता शुभम रेवाड़ अपनी दो मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से भूखहड़ताल पर बैठ थे, गुरुवार को पुलिस और प्रशासन उन्हें अनशन स्थल से जबरदस्ती उठा ले गए और उन्हें सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। मौके पर मौजूद छात्र समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रशासन का कहना है कि शुभम की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।