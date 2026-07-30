छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र नेता, सरकार को दी चेतावनी

कोशेन ने बताया कि इससे पहले उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से कई बार आवाज उठाई, नुक्कड़ नाटक किए, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 16 दिन से आंदोलन चल रहा है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसके बावजूद अब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए अब मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब वह भगत सिंह के तरीके से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तब तक वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे।