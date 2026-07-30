गोविंद सिंह डोटासरा की किरोड़ी लाल मीणा को चुनौती : ‘कृषि विभाग में 500 करोड़ का हुआ घोटाला, नार्को टेस्ट करा लें’

दरअसल, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर रीट-2021 पेपर लीक मामले की व्यापक जांच की मांग की है। पत्र में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग सहित कई नामों का उल्लेख करते हुए विभिन्न दस्तावेज और तस्वीरें भी भेजे जाने का दावा किया गया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोगों की भूमिका कई भर्ती परीक्षाओं में संदिग्ध रही और रीट-2021 की गोपनीय प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितताएं हुईं। साथ ही पेपर प्रिंटिंग प्रेस के चयन और कथित आर्थिक लेनदेन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।