Ashok Gehlot : मोतियाबिंद ऑपरेशन केस में अशोक गहलोत का सरकार पर हमला, कहा- जांच कराए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे

डीडवाना-कुचामन ज़िला कलेक्टर और ज़िला मजिस्ट्रेट अवधेश मीणा कहते हैं, 28 जुलाई को कुल 7 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था। जब उन्हें 29 जुलाई को वापस बुलाया गया, तो कुछ दिक्कतें सामने आईं। इसके बाद, कल पांच लोगों को SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया, जबकि 2 लोगों को फ़ॉलो-अप के लिए वापस आने को कहा गया। SMS रेफर किए गए पांचों लोगों का वहां इलाज चल रहा है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने नेत्र रोग विशेषज्ञों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ड्रग कंट्रोलर्स की टीमें तैनात की हैं। वहाँ पहुंचने के बाद, टीम सैंपल इकट्ठा करेगी और समस्या की असली वजह और उसकी सही प्रकृति का पता लगाने के लिए पूरी जाँच करेगी।