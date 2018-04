जयपुर।

एससी-एसटी के भारत बंद के बाद देश में वोटों को लेकर शुरू हुई 'उपवास' की राजनीति के तहत सोमवार को प्रदेशभर में संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस की ओर से उपवास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ कई केन्द्रीय नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस ने उपवास को लेकर संदेश दिया कि देश में अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता और भाईचारे का माहौल कायम होना चाहिए।

प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस का स्पष्ट संदेश है कि भाईचारे का माहौल बिगाडऩे वाले किसी भी जाति-धर्म के लोग हो। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज भाजपा के राज में देश व प्रदेश में जातिवाद, आपसी वैमनस्य, हिंसा एवं विघटनकारी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भाईचारे व सद्भाव की भावना को आघात पहुंचा है। हमारे उपवास की यह खुशबू प्रदेश में ही नहीं देशभर में भाईचारे व सद्भाव की भावना का संचार करेगी।



कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आए एक साथ नजर

शहीद स्मारक पर उपवास कार्यक्रम में सुबह 11 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे और चारों सह प्रभारी जयपुर में चल रहे एनएसयूआई के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के बाद पहुंचे। लम्बे समय बाद पहली बार उपवास कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक साथ नजर आए।

Held a day long fast in Jaipur to support peace, harmony and non-violence in Rajasthan.Recent days have witnessed much acrimony and clashes between groups.govt needs assure its citizens that it will live up to its constitutional duty and not let divisive politics take precedence pic.twitter.com/5VcevgB75S