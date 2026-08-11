विद्यालय में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम

मंडरायल. यहां बादामी देवी गोयनका आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं।



कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य दुर्गेश सिंह ने महापुरुषों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यापक रंगलाल ने विद्यार्थियों को विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने के कारण और इसके महत्व की जानकारी दी। लक्ष्मी नारायण मीणा और गोविंद नापित ने बताया कि आदिवासी दिवस आदिवासियों के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है।



इस दौरान राजेश्वरी शर्मा और जयंती उत्सव प्रमुख दिनेश जाटव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।



फोटो कैप्शन. मंडरायल के आदर्श विद्या मंदिर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को जानकारी देते विद्यालय स्टाफ।