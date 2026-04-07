Jaipur Crime: प्रेमजाल में फंसाकर नशा बिकवाती थी महिला होमगार्ड, 150 ग्राम MD और 2KG गांजे के साथ 2 गिरफ्तार

Operation Clean Sweep: जयपुर में ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’ के तहत शास्त्री नगर थाना पुलिस और जिला विशेष शाखा (डीएसटी) उत्तर ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में महिला होमगार्ड समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 150 ग्राम एमडी, करीब दो किलो गांजा और एक स्कूटी बरामद की है। दोनों मामलों में संबंधित थानों में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।