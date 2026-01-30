चालक नशे में धुत… रफ्तार बेकाबू, टोंक रोड पर मची चीख-पुकार

जयपुर. शहर के व्यस्ततम टोंक रोड स्थित गट्टा पुलिया के नजदीक गुरुवार दोपहर उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब नशे में धुत एक कार चालक ने रफ्तार से कहर बरपाया। करीब 100 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ रही लग्जरी कार, दो गाड़ी और तीन बाइक को चपेट में लेते हुए एक मॉल की लोहे की रैलिंग तोड़कर दीवार में घुस गई। हादसे में एक दंपती सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।



जांच में 440 एमएल अल्कोहल की पुष्टि

हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने एयरपोर्ट एनक्लेव निवासी आरोपी चालक राजेश खंडेलवाल (56) को पकड़ लिया। चश्मदीदों के अनुसार, नशे में लड़खड़ाते चालक के शब्द सुनकर हर कोई दंग रह गया। पकड़े जाने पर चालक ने बेशर्मी से कहा... ‘दो पैग ही तो पिए हैं...।’ चालक ने पुलिस को बताया कि उसे लग रहा था कि गाड़ी कोई और चला रहा है और वह खुद बगल वाली सीट पर बैठा है। मेडिकल जांच में आरोपी के शरीर में 440 एमएल अल्कोहल की पुष्टि हुई है, जो काफी अधिक मात्रा है



एयरबैग ने बचाई चालक की जान

भीषण टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिससे आरोपी चालक को मामूली खरोंच तक नहीं आई। लेकिन इस लापरवाही ने दूसरों का जीवन संकट में डाल दिया।



डिलीवरी बॉय का दर्द

महेश नगर निवासी फूड डिलीवरी बॉय दीपक ने बताया कि वह बाइक खड़ी करके ऑर्डर का पैकेट लेने गया था। नई बाइक की किस्तें अभी भर ही रहा था कि इस हादसे ने उसकी बाइक के परखच्चे उड़ा दिए। दीपक ने रुंधे गले से कहा... 5-6 महीने पहले ही बाइक ली थी, इसी से घर चलता था। अब न गाड़ी बची, न कमाई का जरिया।