जयपुर

राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई: पोकरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप

राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के लिए जासूसी करने के आरोप में पुलिस ने एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 30, 2026

आरोपी अमराराम: फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के लिए जासूसी करने के आरोप में पुलिस ने एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं सीमा पार भेजने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर्स के संपर्क में था आरोपी

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि राज्य में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी के चलते जैसलमेर के पोकरण स्थित नेवार निवासी अमराराम पुत्र भानाराम को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था।

ऐसे आईएसआई के जाल में फंसा

पूछताछ और मोबाइल के तकनीकी परीक्षण में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी झबराराम को पाक एजेंसियों ने हनीट्रैप और पैसों का लालच दिया था। इस लालच में आकर वह भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम से जारी सिम कार्ड का ओटीपी पाक हैंडलर्स को देकर व्हाट्सएप एक्टिवेट करवाया, जिसका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था।

एडीजी कुमार ने बताया कि संदेह पुख्ता होने पर झबराराम को केन्द्रीय पूछताछ केन्द्र, जयपुर लाया गया। यहां राजस्थान पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उससे संयुक्त रूप से कड़ी पूछताछ की। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर राजस्थान इंटेलिजेंस ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर शुक्रवार 30 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया।

30 Jan 2026 06:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई: पोकरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप
