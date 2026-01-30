शेखावाटी की हवेलियां-बावड़ियां हमारी सांस्कृतिक पहचान

जयपुर. शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से जयपुर क्लब में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में शेखावाटी के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा की गई। शेखावाटी में एयरपोर्ट की स्थापना, सैनिकों के सम्मान, श्रद्धालुओं की सुविधा, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि शेखावाटी वह वीरभूमि है जिसने देश को सर्वाधिक सैनिक दिए हैं लेकिन एयर कनेक्टिविटी के अभाव में सैनिकों, विद्यार्थियों, पर्यटकों और उद्योगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट को शेखावाटी का अधिकार बताते हुए इसे शीघ्र स्वीकृति देने की मांग रखी।