शेखावाटी की हवेलियां-बावड़ियां हमारी सांस्कृतिक पहचान

जयपुर. शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से जयपुर क्लब में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में शेखावाटी के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा की गई। शेखावाटी में एयरपोर्ट की स्थापना, सैनिकों के सम्मान, श्रद्धालुओं की सुविधा, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि शेखावाटी वह वीरभूमि है जिसने देश को सर्वाधिक सैनिक दिए हैं लेकिन एयर कनेक्टिविटी के अभाव में सैनिकों, विद्यार्थियों, पर्यटकों और उद्योगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट को शेखावाटी का अधिकार बताते हुए इसे शीघ्र स्वीकृति देने की मांग रखी।
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, भाजपा नेता सतीश पूनिया, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सराफ, रफीक खान, सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह बाजोर, विप्र आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष मंजू शर्मा मौजूद रहे। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद गोयल ने कहा कि शेखावाटी का विकास केवल नई परियोजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियां और बावडिय़ां हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं। इनके संरक्षण, संवर्धन एवं जागरूकता के लिए शेखावाटी फाउंडेशन निरंतर प्रयासरत है। लोकगायिका सीमा मिश्रा सहित अन्य को सम्मानित किया।
