जैन धर्मावलंबियों ने मनाया भगवान अभिनन्दननाथ और भगवान धर्मनाथ का जन्म व तप कल्याणक महोत्सव

जयपुर. जैन धर्मावलंबियों की ओर से जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनन्दननाथ एवं पन्द्रहवें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का जन्म व तप कल्याणक महोत्सव शुक्रवार को मनाया गया। इस मौके पर शहर के दिगम्बर जैन मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष आयोजन किए गए। राजस्थान जैन युवा महासभा के प्रदेश महामंत्री विनोद जैन ने बताया कि मंदिरों में भगवान के अभिषेक के पश्चात जयकारों के बीच मंत्रोच्चार से विश्व में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए शांतिधारा की गई। तत्पश्चात अष्ट द्रव्य से पूजा अर्चना के दौरान भगवान अभिनन्दननाथ एवं भगवान धर्मनाथ का जन्म व तप कल्याणक श्लोक का सामूहिक रूप से उच्चारण कर जयकारों के साथ अर्घ्य चढाया गया। महाआरती के साथ समापन हुआ।