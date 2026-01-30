किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 से अलवर जिले के 22 गांवों में जल संकट खत्म

भूजल सर्वे विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में प्री-मानसून सर्वे के दौरान राजगढ़ उपखंड में भूजल स्तर 39.26 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं, पोस्ट-मानसून सर्वे में यह घटकर 18.87 मीटर रह गया, यानी करीब 20.39 मीटर का सुधार हुआ। छह ग्राम पंचायतों में तो पानी जमीन की सतह तक आ गया और कुछ जगहों पर ओवरफ्लो भी हुआ। हालांकि, एनिकट के पास कुछ खेतों में ज्यादा नमी के कारण खरीफ और रबी की फसल नहीं बोई जा सकी, लेकिन बाद में खेत सूखने पर किसानों ने गेहूं की बुवाई कर ली।