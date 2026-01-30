30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 से अलवर जिले के 22 गांवों में जल संकट खत्म

PMKSY 2.0 के तहत अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में जल संरक्षण कार्यों से भूजल स्तर 20 मीटर तक सुधरा, सूखे कुओं में फिर से पानी लौटा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ankit Sai

image

मो. नवाज खान

Jan 30, 2026

water project

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई जेनरेटेड

अलवर: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2.0 के तहत अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में किए गए कार्यों से भूजल स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिला है। वाटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग द्वारा बीते दो वर्षों में बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए कई संरचनाएं बनाई गईं, जिनका सीधा फायदा अब ग्रामीणों और किसानों को मिल रहा है। लंबे समय से सूखे पड़े कुएं फिर से पानी से भरने लगे हैं और कई स्थानों पर बरसात के दिनों में पानी ओवरफ्लो तक हो रहा है।

कई संरचनाओं से हुआ जल संरक्षण

अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में एनिकट, पक्के चेक डैम, मिनी परकोलेशन टैंक, अमृत सरोवर, जोहड़, रिचार्ज शाफ्ट, ईसीडी (इरोशन कंट्रोल डैम) और फार्म पॉन्ड जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन उपायों से बारिश का पानी जमीन में समाने लगा और भूजल का स्तर तेजी से ऊपर आया। जो कुएं लगभग 20 साल से सूखे थे, उनमें अब पानी भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें पीने और सिंचाई के लिए करीब 10 फीट गहराई पर ही पानी मिल रहा है।

भूजल स्तर में 20 मीटर से ज्यादा सुधार

भूजल सर्वे विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में प्री-मानसून सर्वे के दौरान राजगढ़ उपखंड में भूजल स्तर 39.26 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं, पोस्ट-मानसून सर्वे में यह घटकर 18.87 मीटर रह गया, यानी करीब 20.39 मीटर का सुधार हुआ। छह ग्राम पंचायतों में तो पानी जमीन की सतह तक आ गया और कुछ जगहों पर ओवरफ्लो भी हुआ। हालांकि, एनिकट के पास कुछ खेतों में ज्यादा नमी के कारण खरीफ और रबी की फसल नहीं बोई जा सकी, लेकिन बाद में खेत सूखने पर किसानों ने गेहूं की बुवाई कर ली।

22 गांवों में हुआ काम, किसानों में खुशी

PMKSY 2.0 के वाटरशेड घटक के तहत वर्ष 2022 से साकट, बिगौटा, तोड़ा जयसिंहपुरा, नाथलवाड़ा और कुंडला राजपुरा बड़ा ग्राम पंचायतों के 22 गांवों में काम किया गया। करीब 5,032 हेक्टेयर क्षेत्र में रिज से वैली तक ट्रीटमेंट किया गया। किसानों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा है कि इससे उनकी खेती और जीवन दोनों आसान हुए हैं।

ये भी पढ़ें

Silver price Hike Reason: क्या है चांदी के दामों में ‘सुनामी’ की असली वजह, जानिए कब तक रह सकती है तेजी
जयपुर
Gold silver price

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 से अलवर जिले के 22 गांवों में जल संकट खत्म
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैन धर्मावलंबियों ने मनाया भगवान अभिनन्दननाथ और भगवान धर्मनाथ का जन्म व तप कल्याणक महोत्सव

जैन धर्मावलंबियों की ओर से जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनन्दन नाथ एवं पन्द्रहवें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का जन्म व तप कल्याणक महोत्सव शुक्रवार को मनाया गया।
जयपुर

चालक नशे में धुत… रफ्तार बेकाबू, टोंक रोड पर मची चीख-पुकार

जयपुर

शेखावाटी की हवेलियां-बावड़ियां हमारी सांस्कृतिक पहचान

— शेखावाटी में एयरपोर्ट की मांग को मिला जनप्रतिनिधियों का समर्थन
जयपुर

Gold-Silver Price Crash: 24 घंटे के अंदर 85000 हजार टूट गई चांदी, सोना भी औंधे मुंह गिरा, सर्राफा बाजार में आया भूचाल

Gold-Silver Price Crash
जयपुर

कौड़ियों के भाव में जमीन मिली, अब करोड़ों में बेच मोटा मुनाफा कमा रहे

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.