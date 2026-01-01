चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा नर्सिंग कॉलेजों के साथ ई-संवाद

जयपुर। राजकीय नर्सिंग कॉलेज, जयपुर में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों के साथ ई—संवाद किया जाएगा, जिसमें सभी के साथ जुड़कर समस्याओं को सुना जाएगा और समाधान किया जाएगा। कॉलेज में शुक्रवार को प्राचार्य व समस्त नर्सिंग फैकल्टी के साथ नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई।
आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज जयपुर से संबंधित सभी समस्याओं का चरणबद्ध समाधान किया जाएगा। नर्सिंग ट्यूटरों को राजपत्रित किए जाने, पदोन्नति में नियमों के पालन तथा सेवा शर्तों में सुधार के लिए भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
प्राचार्य डॉ. जोगेन्द्र शर्मा ने बताया कि आयुक्त ने सभी नर्सिंग शिक्षकों की समस्याओं को सुना तथा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। विभाग की ओर से नर्सिंग शिक्षकों व पेशेवरों को कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। बैठक में बजट आवंटन, छात्रावास व भवन संबंधी समस्याएं, नर्सिंग पेशेवरों के उन्नयन के लिए सेमिनार तथा शैक्षणिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
इन मांगों का प्रस्ताव भी सौंपा
— राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के तहत संचालित नर्सिंग कॉलेजों में भारतीय नर्सिंग परिषद के नियमानुसार नियमित भर्ती की जाए।
— सभी नर्सिंग कॉलेजों में ओएससीई व सिमुलेशन लैब की स्थापना की जाए।
— नर्सिंग पेशेवरों को अन्य राज्यों व एआइआइएमएस की तर्ज पर सेमिनार में भाग लेने के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएं।
