5 से 8 फरवरी तक होगा इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन, जयपुर में दिखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 20 देशों के स्टोन

आयोजन में 8 देशों के अलग-अलग पवेलियन बनाए जाएंगे, जिनमें चीन और रूस के स्टॉल भी शामिल होंगे। इसके अलावा करीब 20 अन्य देशों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रदर्शनी में अक्षरधाम मंदिर से जुड़ा एक विशेष स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि इंडिया स्टोनमार्ट में स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है, ताकि वे इंडस्ट्री की तकनीक, प्रोडक्शन और मार्केटिंग को करीब से समझ सकें। उन्होंने कहा कि स्टोन इंडस्ट्री राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार देती है और सरकार इसके विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है।