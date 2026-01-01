30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

5 से 8 फरवरी तक होगा इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन, जयपुर में दिखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 20 देशों के स्टोन

सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 5 से 8 फरवरी तक इंडिया स्टोनमार्ट 2026 का आयोजन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Jan 30, 2026

जयपुर। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 5 से 8 फरवरी तक इंडिया स्टोनमार्ट 2026 का आयोजन किया जाएगा। चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में स्टोन, मशीनरी और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स से जुड़े कुल 539 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें देश और विदेश से करीब 500 एग्जिबिटर्स हिस्सा लेंगे।

इस आयोजन में चीन, तुर्की, ईरान, थाईलैंड और इटली सहित कई देशों के प्रदर्शक शामिल होंगे। वहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरीशस, जर्मनी और रूस समेत 20 से ज्यादा देशों से इंटरनेशनल विजिटर्स जयपुर पहुंचेंगे। इस प्रदर्शनी से राजस्थान के स्टोन उद्योग को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है।

इंडिया स्टोनमार्ट 2026 को लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय आयोजन राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। स्टोनमार्ट का उद्घाटन 5 फरवरी को किया जाएगा। वहीं 6 फरवरी को आर्किटेक्ट फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें स्टोन के उपयोग, डिजाइन, नई तकनीक और इनोवेशन पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान विभिन्न देशों से आए विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे।

आयोजन में 8 देशों के अलग-अलग पवेलियन बनाए जाएंगे, जिनमें चीन और रूस के स्टॉल भी शामिल होंगे। इसके अलावा करीब 20 अन्य देशों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रदर्शनी में अक्षरधाम मंदिर से जुड़ा एक विशेष स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि इंडिया स्टोनमार्ट में स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है, ताकि वे इंडस्ट्री की तकनीक, प्रोडक्शन और मार्केटिंग को करीब से समझ सकें। उन्होंने कहा कि स्टोन इंडस्ट्री राजस्थान में बड़े स्तर पर रोजगार देती है और सरकार इसके विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है।

आयोजन में राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत चयनित स्टोन प्रोडक्ट्स के लिए एक विशेष पवेलियन भी बनाया जाएगा, जिससे इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल सके। इस दौरान रूडा की प्रबंध निदेशक मनीषा अरोड़ा, स्टोनमार्ट संयोजक नटवर अजमेरा, लघु उद्योग भारती के नरेश पारीक, अंजू सिंह, योगेश गौतम, सीडोस के सीईओ मुकुल रस्तोगी और चेयरमैन दीपक अजमेरा सहित कई लोग मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Jaipur: मस्जिदों के तेज लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य का बड़ा बयान, बोले- आवाज धीमी करो… वरना लोग शहर छोड़ देंगे
जयपुर
Balmukund Acharya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 5 से 8 फरवरी तक होगा इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन, जयपुर में दिखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 20 देशों के स्टोन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Alert : राजस्थान में शनिवार से बदलेगा मौसम, तीन जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

जयपुर

Pension Scheme: राजस्थान के 91,70,000 पेंशनधारकों को राहत, नवंबर भुगतान पूरा, दिसंबर की 1105 करोड़ रुपए राशि जल्द जारी

जयपुर

जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2026: आर्द्रभूमियों और परिंदों के संरक्षण का दो दिवसीय महोत्सव

जयपुर बर्ड फेस्टिवल
जयपुर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुलिस मुख्यालय में मौन रखकर दी श्रद्धांजलि

जयपुर

Gold-Silver Price: ‘सिर्फ बिंदी-सिंदूर ही बचा है…’ सोशल मीडिया पर छलका गरीब-मिडिल क्लास महिलाओं का दर्द

Gold-Silver Price
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.