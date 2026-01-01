राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुलिस मुख्यालय में मौन रखकर दी श्रद्धांजलि

अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि पुष्पांजलि के बाद रामधुनी व गांधी के प्रिय भजनों का गायन हुआ। प्रातः 11 बजे डीजीपी सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।