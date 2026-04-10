10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

संपादकीय: ‘पिंक क्रेडिट’ की तस्वीर सकारात्मक बदलाव वाली

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २०१७ के १६ लाख करोड़ की तुलना में भारत में महिला कर्जदारों का क्रेडिट पोर्टफोलियो वर्ष २०२५ तक बढ़कर ७६ लाख करोड़ हो गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shaily Sharma

Apr 10, 2026

हरीश पाराशर - महिलाओं की भूमिका भारतीय समाज में लंबे समय से घर-परिवार के संचालन तक ही सीमित मानी जाती रही थी। पिछले दशकों में इस भूमिका से आगे आकर महिलाओं ने हर क्षेत्र में परचम फहराते हुए अलग से पहचान बनाई है। अब तो महिलाएं केवल घर-परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी बन रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के दूसरे संस्करण 'बरोअर्स टू बिल्डर्स: वुमन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट' में भारत में महिला कर्जदारों के क्रेडिट पोर्टफोलियो की, जो बढ़त दिखाई गई है वह देश में महिलाओं में बढ़ती उद्यमशीलता और जोखिम लेने की क्षमता की ओर संकेत करती है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २०१७ के १६ लाख करोड़ की तुलना में भारत में महिला कर्जदारों का क्रेडिट पोर्टफोलियो वर्ष २०२५ तक बढ़कर ७६ लाख करोड़ हो गया है। बीते तीन साल में ही महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले व्यावसायिक ऋण लेने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। अब देश के कुल क्रेडिट सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी २६ प्रतिशत तक पहुंच गई है। हाउसिंग लोन लेने में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो उनकी संपत्ति के मालिकाना हक का भी संकेत देने वाला है। महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ती है तो जाहिर तौर से यह देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में भी काम करती है। हालांकि आंकड़ों को अभी अधिक संतोषजनक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऋण लेने योग्य महिलाओं में महज ३६ फीसदी ने ही औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाई है। यह तथ्य जरूर उल्लेखनीय है कि ३० वर्ष से कम उम्र की युवतियों का कर्ज के प्रति जो रुझान सामने आया है उनमें १८ फीसदी बिजनेस लोन ले रही हैं। जाहिर है कि यह महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर तो प्रदान कर ही रही हैं, अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोल रही हैं। वित्तीय संस्थाएं भी 'पिंक क्रेडिट' योजनाओं के तहत महिलाओं को कम ब्याज दरों और लचीली शर्तों पर ऋण दे रही हैं। समय पर ऋण चुकाना, बचत की आदत और योजनाबद्ध निवेश ने महिलाओं को वित्तीय संस्थानों के लिए भरोसेमंद ग्राहक बना दिया है। इससे महिलाएं न केवल उपभोक्ता, बल्कि निवेशक और निर्माता के रूप में भी उभर रही हैं। छोटे स्तर के स्टार्टअप से लेकर बड़े उद्योगों तक वे अपनी पहचान बना रही हैं।

निश्चित ही महिला उद्यमशीलता का यह विस्तार भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। महिलाओं की इस वित्तीय भागीदारी का असर केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है। यह हमारी सामाजिक संरचना को भी बदलने वाला है। आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हुई है और परिवारों में संतुलन आया है। निश्चित ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 04:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / संपादकीय: ‘पिंक क्रेडिट’ की तस्वीर सकारात्मक बदलाव वाली

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में GRAM 2026 से बदलेगी किसानों की किस्मत, जानें इस 'मिशन' की 10 बड़ी और दिलचस्प बातें

सीएम भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा
जयपुर

POSCAST : रीत रही मां की संवेदनशीलता

जयपुर

लॉन्ग कोविड उपचार में होम्योपैथी की भूमिका

जयपुर

Rajasthan News : अम्बेडकर जयंती पर 'उत्सव' मनाएगी भजनलाल सरकार, जयपुर में होगा राज्य स्तरीय समारोह, प्रशासन ने कसी कमर

File PIC
जयपुर

Narmada Canal Project: 728 किमी का सफर, नर्मदा का पानी पहुंचा सीमा के आखिरी गांव, बदली तकदीर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.