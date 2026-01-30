30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में घी के नाम पर ‘सफेद जहर’: 43 हजार लीटर नकली स्टॉक जब्त, 3 बड़े ब्रांड्स की पैकिंग, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी

राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 43,421 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी जब्त किया है। मैसर्स गिरधर मिल्क और श्री श्याम मिल्क फूड पर छापेमारी में भोग विनायक, हरियाणा क्रीम और नक्ष डेयरी ब्रांड का भारी स्टॉक मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 30, 2026

Fake Ghee Racket in Jaipur

Fake Ghee Racket in Jaipur (Photo Social Media)

जयपुर: राजस्थान की राजधानी में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा टीम ने जयपुर में छापेमारी कर करीब 43,421 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी बरामद किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घी नामी ब्रांड्स के नाम पर बाजार में खपाया जा रहा था।

छापेमारी के दौरान तीन अलग-अलग ब्रांड्स के नाम से पैकिंग की जा रही थी। विभाग ने निम्नलिखित स्टॉक जब्त किया है। भोग विनायक से 9,065 लीटर, हरियाणा क्रीम से 17,741 लीटर और नक्ष डेयरी से 16,617 लीटर नकली घी जब्त किया है।

प्रतापगढ़ की रिपोर्ट ने खोला राज

खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी. शुभमंगला ने बताया कि इस कार्रवाई की नींव प्रतापगढ़ जिले से पड़ी। वहां 'भोग विनायक' ब्रांड के घी के नमूने 'असुरक्षित' पाए गए थे। इसके बाद जब जयपुर में मैसर्स गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट के रजिस्टर्ड पते (श्याम विहार कॉलोनी, माचेड़ा) पर जांच की गई, तो वहां कोई फैक्ट्री नहीं मिली। कंपनी नियमों का उल्लंघन कर दूसरे लोकेशन से अवैध रूप से कारोबार चला रही थी।

एक ही छत के नीचे चल रही थीं दो फर्में

जांच टीम ने पाया कि उसी परिसर में 'श्री श्याम मिल्क फूड प्रोडक्ट' नाम की एक और यूनिट काम कर रही थी। अधिकारियों ने दोनों फर्मों का संयुक्त स्टॉक जब्त कर लिया है और लैब टेस्टिंग के लिए सैंपल भेज दिए हैं।

लाइसेंस रद्द करने की तैयारी

जयपुर स्थित सेंट्रल फूड टेस्टिंग लैब ने पहले ही 'भोग विनायक' के नमूनों को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक घोषित कर दिया है। इसके बाद विभाग ने पूरे प्रदेश से इस ब्रांड के घी को बाजार से वापस मंगवाने के आदेश दिए हैं और फर्म का फूड लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा की सुरक्षा में सेंध, अनधिकृत प्रवेश के मामले में सैनिक पकड़ा, अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा
जयपुर
Rajasthan Assembly

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 09:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में घी के नाम पर ‘सफेद जहर’: 43 हजार लीटर नकली स्टॉक जब्त, 3 बड़े ब्रांड्स की पैकिंग, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर हो रहा सस्ता, मटर, आलू व प्याज के दामों में भी ​गिरावट

जयपुर

Rajasthan : भाजपा ने बनाए 41 प्रवक्ता-पैनलिस्ट, कांग्रेस से भाजपा आईं ज्योति खंडेलवाल को भी मिली जिम्मेदारी

Rajasthan BJP has appointed 41 spokespersons and panelists including Jyoti Khandelwal who recently joined BJP from Congress
जयपुर

Rain Alert 31 january : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जानें 31 जनवरी को कहां-कहां होगी बारिश

Rajasthan Rain Alert
जयपुर

UGC Rules : यूजीसी की नई गाइडलाइन मसले पर बैक फुट पर नहीं आए केंद्र सरकार, हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान

Hanuman Beniwal big statement central new UGC guidelines issue not backed down central government
जयपुर

राजस्थान में घने कोहरे ने बरपाया कहर: 3 हादसों में तीन लोगों की मौत, 12 घायल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.