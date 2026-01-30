जयपुर में घी के नाम पर ‘सफेद जहर’: 43 हजार लीटर नकली स्टॉक जब्त, 3 बड़े ब्रांड्स की पैकिंग, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी

खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी. शुभमंगला ने बताया कि इस कार्रवाई की नींव प्रतापगढ़ जिले से पड़ी। वहां 'भोग विनायक' ब्रांड के घी के नमूने 'असुरक्षित' पाए गए थे। इसके बाद जब जयपुर में मैसर्स गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट के रजिस्टर्ड पते (श्याम विहार कॉलोनी, माचेड़ा) पर जांच की गई, तो वहां कोई फैक्ट्री नहीं मिली। कंपनी नियमों का उल्लंघन कर दूसरे लोकेशन से अवैध रूप से कारोबार चला रही थी।